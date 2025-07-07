Karabük'te Panelvanın Bahçeye Girmesi Sonucu İki Kişi Yaralandı

Karabük'te Panelvanın Bahçeye Girmesi Sonucu İki Kişi Yaralandı
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Karabük'te bir kargo firmasına ait panelvan, sürücüsü araçtan indikten sonra hareket ederek bir evin bahçesine girdi. Olayda sürücü ve 83 yaşındaki bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te panelvanın bahçeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

R.A. idaresindeki bir kargo firmasına ait 41 L 8682 plakalı panelvan, Öğlebeli Mahallesi Tunahan Caddesi'nde sürücünün araçtan inmesinin ardından hareket etmeye başladı.

Bir süre ilerleyen panelvan, bir evin bahçesindeki tel örgülere çarparak durdu.

Aracı durdurmak isterken düşen sürücü ile panelvandaki H.Ş. (83) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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