Özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Karabük'te, özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpışması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı. Karabük'te, özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpışması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 78 AAN 654 plakalı özel halk otobüsü ile 78 M 0055 plakalı dolmuş, Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi'nde çarpıştı. Kazada dolmuşta bulunan Ayşe Cıbır (70) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Orhan Kuzu - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.