Karabük'te Ovacık'ta Yangın: Ormana Sıçradı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve orman ekipleri, alevleri söndürmek için karadan ve havadan müdahaleye devam ediyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık ilçesine bağlı Gökçedüz köyünün Akbıyık mahallesinde çıktı. Otluk alanda başlayan yangında alevler ormana sıçradı. Ormandan alevlerin yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel ile karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına 1 yangın helikopteri de havadan destek verdi. Yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
