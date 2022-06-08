Karabük'te otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Karabük'te otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edildi. B.Y. yönetimindeki 78 AAP 246 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki kavşakta, A.K. idaresindeki 06 GC 722 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle B.Y'nin kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hafif yaralanan 3 kişi ambulansta tedavi edildi. AA / Orhan Kuzu - Güncel Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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