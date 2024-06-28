Üye Girişi
Haberler

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Bulak Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bulak Kavşağı'nda E.T. idaresindeki 78 MA 0539 plakalı motosiklet ile F.K. yönetimindeki 78 AR 652 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki E.E.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Karabük trafik Trafik Kaza Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title