Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, İ.K. yönetimindeki otomobil ile D.G. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İ.K. yönetimindeki 78 AAC 869 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Petek Sokak'ta D.G. idaresindeki 78 ABH 189 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü D.G. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.