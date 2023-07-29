Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Güncel Haberler
Karabük'te demir-çelik kavşağında meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ş.B. idaresindeki 06 PLA 36 plakalı otomobil, demir-çelik kavşağında kırmızı ışıkta geçiş yaptığı sırada İ.S. yönetimindeki 78 ABF 991 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü İ.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü İ.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilin sürücüsü Ş.B'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.