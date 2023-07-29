Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karabük'te demir-çelik kavşağında meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.