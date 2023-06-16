Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Bulvarında O.K.A. idaresindeki 78 ABK 018 plakalı motosiklet, S.Ü. yönetimindeki 78 T 7001 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü O.K.A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel