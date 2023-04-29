Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Atatürk Mahallesi Akter Sokak'ta ilerleyen Ramazan Ü. yönetimindeki 78 SA 406 plakalı otomobil ile Mert Can Y'nin (21) kullandığı 78 AAD 257 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.