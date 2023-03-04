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Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Melise Caddesi'nde plakası ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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