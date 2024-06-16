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Karabük'te Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Karabük'te otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sefa Tulumoğlu (25) idaresindeki 78 SR 449 plakalı motosiklet, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında T.İ. idaresindeki 78 AAD 755 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tulumoğlu, H.S'nin kullandığı yolcu otobüsünün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tulumoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Karabük trafik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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