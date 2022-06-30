Karabük'te otomobilin tekerleğine giren yılan çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te otomobilin tekerleğine giren yılan çıkarıldı

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te otomobilin tekerleğine giren yılan çıkarıldı

Karabük'te otomobilin tekerleğinde jantın içine giren yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Karabük'te otomobilin tekerleğinde jantın içine giren yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Cumhuriyet Mahallesinde park halindeki bir otomobilin arka tekerleğindeki jantın içinde yılan görenler itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, özel aparat yardımıyla yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı çıkardı.

Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Cumhuriyet İtfaiye Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title