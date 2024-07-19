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Karabük'te otomobilin sulama tankeriyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Karabük-Safranbolu kara yolu 5000 Evler köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, otomobil ile sulama tankeri çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobilin sulama tankeriyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

F.I. idaresindeki 34 EDJ 788 plakalı otomobil, Karabük- Safranbolu kara yolu 5000 Evler köprüsü mevkisinde, E.K. idaresindeki 34 ZVZ 38 plakalı sulama tankeriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü ile yanındaki N.I. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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