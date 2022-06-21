Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı
AA - Ahmet Özler - Güncel
Karabük'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu sürücü tarafından çıkarıldı.
Karabük'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu sürücü tarafından çıkarıldı.
Üniversite Mahallesi Ali İrfan Büyükbaş Caddesi'nde park halindeki 67 TN 339 plakalı otomobilinden, kedi seslerinin geldiği fark eden sürücü, 2 kedi yavrusunun aracın motor kısmına sıkıştığını gördü.
Uzun uğraşlar sonucu kedileri sıkıştıkları yerden kurtaran sürücü, hayvanları sakinleştirerek su içirdi.
Kediler, daha sonra belediye yetkililerine teslim edildi.
AA / Ahmet Özler - Güncel