Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı Karabük'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu sürücü tarafından çıkarıldı. Karabük'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu sürücü tarafından çıkarıldı. Üniversite Mahallesi Ali İrfan Büyükbaş Caddesi'nde park halindeki 67 TN 339 plakalı otomobilinden, kedi seslerinin geldiği fark eden sürücü, 2 kedi yavrusunun aracın motor kısmına sıkıştığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu kedileri sıkıştıkları yerden kurtaran sürücü, hayvanları sakinleştirerek su içirdi. Kediler, daha sonra belediye yetkililerine teslim edildi. AA / Ahmet Özler - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.