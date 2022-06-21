Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı

AA - Ahmet Özler - Güncel
Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu sürücü tarafından çıkarıldı.

Karabük'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu sürücü tarafından çıkarıldı.

Üniversite Mahallesi Ali İrfan Büyükbaş Caddesi'nde park halindeki 67 TN 339 plakalı otomobilinden, kedi seslerinin geldiği fark eden sürücü, 2 kedi yavrusunun aracın motor kısmına sıkıştığını gördü.

Uzun uğraşlar sonucu kedileri sıkıştıkları yerden kurtaran sürücü, hayvanları sakinleştirerek su içirdi.

Kediler, daha sonra belediye yetkililerine teslim edildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title