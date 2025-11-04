Haberler

Karabük'te Feci Kaza: Otomobil Minibüs ve Motosiklete Çarptı

Güncelleme:
Karabük'te otomobilin minibüs ve motosiklete çarptığı kazanın araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda 1 Kasım'da Y.E. yönetimindeki 78 BA 060 plakalı otomobilin, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçip minibüs ve motosiklete çarpması, bölgeden geçen cipin araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kontrolden çıkarak hızla karşı şeride geçen otomobilin minibüs ve motosiklete çarpması, otomobil sürücüsünün panikle araçtan çıkması yer alıyor.

Y.E. yönetimindeki 78 BA 060 plakalı otomobil, 1 Kasım'da Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkması sonucu yolun karşısına geçerek önce A.B. idaresindeki 78 SS 176 plakalı minibüse, ardından plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarpmıştı.

Kazada yaralanan Y.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
