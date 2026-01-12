Haberler

Karabük'te Korkuluklara Çarpan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Karabük'te otomobilin korkuluklara çarpma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle korkuluk kırıldı, otomobil ise askıda kaldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, yağışlı havada kontrolden çıkan otomobilin korkuluklara çarpması, aracın askıda kalması ve kazanın ardından sürücünün bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
