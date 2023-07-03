Karabük'te Otomobilin Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Karabük-Ankara kara yolunda seyreden bir otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.