Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 06 CYZ 886 plakalı otomobil, Tamuşlar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Z.T, çocukları N.T. (13), A.T. (10) ve kayınvalidesi M.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel