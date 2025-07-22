Karabük'te Otomobilin Çarptığı Yaya Hastaneye Kaldırıldı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan H.T. isimli yaya, B.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
B.K. idaresindeki 06 ERE 589 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.T'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel