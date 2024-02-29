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Karabük'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde 27 Şubat'ta, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken E.M. (47) idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İshak Ö. (83), tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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