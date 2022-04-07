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Karabük'te otomobilin çarptığı karaca telef oldu

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te otomobilin çarptığı karaca telef oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir karaca, otomobilin çarpması nedeniyle telef olduKarabük-Zonguldak kara yolunun Gökçebey mevkisi yakınında yaralı bir karaca görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

ZONGULDAK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir karaca, otomobilin çarpması nedeniyle telef oldu

Karabük- Zonguldak kara yolunun Gökçebey mevkisi yakınında yaralı bir karaca görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede bir otomobilin çarptığı ve gebe olduğu belirlenen karaca, Gökçebey Hayvanat Bahçesi'nde veteriner tarafından tedaviye alındı.

Bir süre sonra telef olan karaca, görevliler tarafından gömüldü.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Zonguldak, Karabük, Güncel, Haberler

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