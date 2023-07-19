Karabük'te Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

Karabük'te bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek inceleme yaptı.