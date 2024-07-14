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Karabük'te otomobilin altına giren kedi yavrusu kurtarıldı

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Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek yakınını Karabük Üniversitesine getiren bir kişi, aracının yanına gelip hareket ettiği sırada kedi sesi duydu. İtfaiye ve hayvan barınağı ekiplerinin çalışması sonucu kedi yavrusu kurtarıldı ve veteriner hekime teslim edildi.

Karabük'te otomobilin alt kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek yakınını Karabük Üniversitesine getiren bir kişi, yeniden aracının yanına gelip hareket ettiği sırada kedi sesi fark etti.

Aracın yol kenarında güvenli bir bölgeye alınmasının ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen itfaiye personeli ile o sırada yoldan geçen Karabük Belediyesi havyan barınağı ekiplerinin çalışması sonucu kedi yavrusu kurtarıldı.

Veteriner hekime teslim edilen kedi, muayene edilmek için kliniğe götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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