Karabük'te otomobilin altına giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te otomobilin alt kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek yakınını Karabük Üniversitesine getiren bir kişi, yeniden aracının yanına gelip hareket ettiği sırada kedi sesi fark etti.

Aracın yol kenarında güvenli bir bölgeye alınmasının ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen itfaiye personeli ile o sırada yoldan geçen Karabük Belediyesi havyan barınağı ekiplerinin çalışması sonucu kedi yavrusu kurtarıldı.

Veteriner hekime teslim edilen kedi, muayene edilmek için kliniğe götürüldü.