Karabük'te otomobile çarpan motosikletteki yolcu yaralandı.

Karabük- Safranbolu kara yolunda yabancı uyruklu K.J. (20) idaresindeki 78 MA 0416 plakalı motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Y.K. (40) yönetimindeki 78 AAN 306 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada motosikletteki yolcu U.G. (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı U.G. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü K.J'nin ehliyetsiz olduğu tespit edilerek, ilgili madde gereğince ceza uygulandı.