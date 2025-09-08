Karabük'te Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 37 ABE 008 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Aşağıdana köyü mevkisinde M.G. yönetimindeki 67 DF 617 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki N.C.T. ve A.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel