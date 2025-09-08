Haberler

Karabük'te Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Karabük'te Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 37 ABE 008 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Aşağıdana köyü mevkisinde M.G. yönetimindeki 67 DF 617 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki N.C.T. ve A.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.