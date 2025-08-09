Karabük'te Otomobil Tarlaya Devrildi: 5 Yaralı

Karabük'te Otomobil Tarlaya Devrildi: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eflani ilçesinde bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Orhan B. (45) idaresindeki 37 BD 704 plakalı otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Necibe B. (45), Berat B. (4), Efe Enes B. (13) ve Selver Ç. (80) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Hasarın boyutu görüntülendi

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.