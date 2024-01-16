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Karabük'te otomobil şarampole devrildi, bir kadın hayatını kaybetti

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan bir kadın hayatını kaybetti, sürücü ve diğer yolcu ise yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan bir kadın hayatını kaybetti.

Turgut H. (68) idaresindeki 78 SR 013 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Mermer mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile eşi Esma H. (64) yaralandı.

Sağlık personelinin müdahalesine rağmen Esma H. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskipazar Karabük Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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