Karabük'te Otomobil Restoran Girişine Çarptı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, restoranın bahçe girişine çarparak hasara yol açtı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin restoranın bahçe girişine çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sadri Artunç Caddesi'nde kontrolden çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 SN 278 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp bir restoranın bahçe girişine çarptı.
Hasara yol açan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel