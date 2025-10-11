Haberler

Karabük'te Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Karabük'te Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
Karabük'te kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarpan otomobil kazası sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın görüntüleri başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Demirçelik Kavşağı'nda meydana geldi. H.T. idaresindeki 57 ACJ 121 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran B.K. idaresindeki 78 ACK 904 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.K. sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
