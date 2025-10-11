Karabük'te Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

KARABÜK'te otomobil, kırmızı ışıkta duran motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Demirçelik Kavşağı'nda meydana geldi. H.T. idaresindeki 57 ACJ 121 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran B.K. idaresindeki 78 ACK 904 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.K. sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.