Karabük'te Otomobil Merdivenlerden Düştü
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Karabük'te bir otomobilin merdivenlerden düşmesi iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobildeki 5 kişi kendi imkanları ile araçtan indi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Karabük'te bir otomobilin merdivenlerden düşmesi iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
100. Yıl Mahallesi 1042 Nolu Sokak'ta hareket halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki 7 basamaklı merdiven düştü.
Otomobildeki 5 kişi kendi imkanları ile araçtan indi.
Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin merdivenlerden düşmesi, içindeki 5 kişinin otomobilden inmesi ve çevredekilerin yardıma gelmesi yer alıyor.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel