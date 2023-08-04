Karabük'te Otomobil Merdivenlerden Düştü

Karabük'te bir otomobilin merdivenlerden düşmesi iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobildeki 5 kişi kendi imkanları ile araçtan indi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.