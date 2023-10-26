Karabük'te Otomobil Kontrolden Çıkıp Karşı Şeride Geçti

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı şeride geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, köpeğe çarpmamak için manevra yaparak kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Kaza anı şans eseri kimsenin yaralanmadığı görüntülerle kaydedildi.

Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı şeride geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Eskipazar - Karabük kara yolu Asit Köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin bir anda karşı şerife geçtiği görülüyor.