Karabük'te Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Karabük'te Safranbolu istikametinden Karabük yönüne ilerleyen bir otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Safranbolu istikametinden Karabük yönüne ilerleyen Onur D. (29) yönetimindeki 78 AAV 349 plakalı otomobil, Balıklarkayası mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel