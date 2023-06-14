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Karabük'te Otomobil Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Karabük'te Otomobil Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı. Kaza, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü de yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Çarşı istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 03 YA 367 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen İ.Ç. yönetimindeki 78 YC 086 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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