Karabük'te Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 araç çarpıştı, toplamda 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük-Ankara kara yolu Ortaköy köyü kavşağında M.D. (59) yönetimindeki 34 GMV 60 plakalı otomobil, E.K. (49) idaresindeki 34 MYU 832 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü M.D. ile araçtaki A.D. (58), M.D. (62), E.D. (12), M.D. (41) ve diğer otomobildeki N.Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
