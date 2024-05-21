Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 78 ABD 835 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 125. Sokak'ta S.P. yönetimindeki 78 SA 645 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 78 SA 645 plakalı otomobildeki Ü.K. ile N.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.