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Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Karabük'te Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü V.A. ve diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda, V.A. yönetimindeki 74 AAF 209 plakalı otomobil ile İ.T. idaresindeki 78 AE 863 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücülerden V.A'nın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük İtfaiye Trafik Kazaları Güncel Haberler

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