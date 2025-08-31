Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARABÜK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Ankara kara yolunun Ovacık ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden E.G. idaresindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.A. yönetimindeki 78 SA 015 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada, sürücü E.G. ile aynı otomobildeki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım

O hoca gelirse Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.