Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen otomobil kazasında 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevre ekipler olay yerine intikal etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Ankara kara yolunun Ovacık ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden E.G. idaresindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.A. yönetimindeki 78 SA 015 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada, sürücü E.G. ile aynı otomobildeki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Haftalar süren hasret bitti! Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.