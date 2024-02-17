Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazaya müdahale için sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yolculardan biri hayatını kaybederken, diğer yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hamza G. idaresindeki 06 LG 824 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolunun Kayı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede, yolculardan Emine G'nin (61) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.