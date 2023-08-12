Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü ağır yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.