Karabük'te Otomobil Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

R.C.A. idaresindeki 06 GA 2053 plakalı otomobil, 5000 Evler bağlantı köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki G.Ç. ve A.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden itfaiye erlerince çıkarılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.