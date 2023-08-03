Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 8 Kişi Yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 55 AKM 967 plakalı otomobil devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki bir çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
S.K. yönetimindeki 55 AKM 967 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda M.I. idaresindeki 06 FZ 3763 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 AKM 967 plakalı otomobil devrildi.
Kazada araçların sürücüleri ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki E.M.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan S.K'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.