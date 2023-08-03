Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 8 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 55 AKM 967 plakalı otomobil devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki bir çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.