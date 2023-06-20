Karabük'te Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Önce direğe ardından ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

KARABÜK - Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin, önce refüjdeki direğe ardından ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Eskipazar- Karabük kara yolu Cumayanı Sanayi mevkiinde meydana geldi. A.H. sevk ve idaresindeki 78 ABK 903 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki direğe ve ağaca çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.