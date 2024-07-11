Karabük'te otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, E.Y. (35) idaresindeki otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan G.A, B.C. ve Y.A yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Y. (35) idaresindeki 37 ACR 497 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada otomobilde bulunan G.A, B.C. ve Y.A yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.???????