Karabük'te otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Orhan Y. (52) idaresindeki 03 ABN 681 plakalı panelvan, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda Arzu A. (43) yönetimindeki 78 AAN 301 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki yolcular Bahar Y. (60) ve Hilal K. (25) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel