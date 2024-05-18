Karabük'te Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Karabük'te Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde E.A. (17) yönetimindeki 78 ABM 765 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen E.A. (21) idaresindeki 78 BB 649 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması ve otomobilin çöp konteynerine çarpması yer alıyor.