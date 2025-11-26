Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.E. idaresindeki 78 ABG 921 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda A.S. yönetimindeki 78 ACK 976 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel