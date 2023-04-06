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Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında

Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

Karabük'te meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşbinevler Mahallesi'nde de sürücüleri öğrenilemeyen 67 TL 393 plakalı hafif ticari araç ile 78 SF 613 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri, sürücüye ayakta müdahale etti.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin hafif ticari araca yandan çarpması, hafif ticari aracın devrilmesi, çevredekilerin yardıma gelmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger Karabük Güncel Haberler

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