Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ş.B. idaresindeki 78 SD 820 plakalı hafif ticari araç, Namal Kavşağı'nda M.B.E. yönetimindeki 78 AAF 299 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.B.E. ile yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri hafif ticari aracın kırmızı ışık ihlali yaptığını belirledi. Kaynak: AA / Güncel Tragger Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.