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Karabük'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Safranbolu istikametine giden R.S. idaresindeki 78 SR 188 plakalı otomobil ile B.C'nin kullandığı 78 ABG 839 plakalı motosiklet, Namal kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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