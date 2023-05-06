Karabük'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Karabük'te otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ten Safranbolu istikametine giden R.S. idaresindeki 78 SR 188 plakalı otomobil ile B.C'nin kullandığı 78 ABG 839 plakalı motosiklet, Namal kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel